Inzaghi felice: «Nessun calcolo, fatto cammino straordinario»

Inzaghi ha parlato al termine della partita tra Inter e Monaco, che si è tenuta allo stadio San Siro. Il suo commento su Sky Sport.

CAMMINO TOP – Simone Inzaghi ha analizzato la gara al termine di Inter-Monaco: «Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Fatto cammino straordinario con sette partite senza prendere gol, prestazioni e continuità. Basta vedere la classifica e quante squadre importanti sono rimaste fuori dalle prime otto. I ragazzi hanno approcciato benissimo, il Monaco ha dato fastidio a tante perché ha questi giocatori di attacco molto veloci. Si diceva probabilmente che anche un’eventuale sconfitta ci avrebbe qualificato, ma non abbiamo fatto calcoli. Ho cercato sempre di cambiare, basti vedere le ultime 13 formazioni tra campionato e Champions League. A Lecce qualcuno lasciato fuori, per gli altri posti ho dovuto fare delle scelte. Tutti pronti, dove in attacco abbiamo fatto esordire un ragazzo giovane».