Inzaghi: «Favoriti sono altri! Rigore c’è. Rinnovo? Ho chiesto di aspettare»

Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 0-1 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

INSEGUIMENTO – Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Inter: «Una tappa fondamentale perché in questo momento rincorriamo Milan e Napoli, volevamo rimanere lì. Sappiamo di aver perso punti che cercheremo di guadagnare in queste otto partite che mancano. Devo dire che pressione sinceramente poca perché sono più avanti di quello che pensassi con squadra, risultati e trofei. Normale possa esserci pressione all’Inter, sono mancati risultati nelle ultime partite. Abbiamo avuto fuori giocatori importanti come si è detto per altre squadre mentre qui si è parlato di moduli sbagliati. Ora è una tappa fondamentale, stiamo sempre a inseguire. I favoriti sono altri ma magari diranno che è l’Inter. Io ricordo quello che si diceva all’inizio e ricordo che l’Inter non vinceva qui da anni, è motivo di grande orgoglio ma non si è fatto nulla».

RINNOVO – Inzaghi chiarisce anche sul suo rinnovo di contratto: «Ho un contratto di due anni che la società mi ha chiesto di prolungare ma ho chiesto di aspettare fino alla fine perché secondo me i contratti hanno poco valore. Bisogna avere i risultati quotidiani. Sette mesi sono stati offuscati da tre pareggi con Genoa, Torino e Fiorentina. Sento la fiducia della società, dei giocatori e della Curva che ieri è venuta a incitarci. Sono contentissimo di quello che abbiamo fatto, è normale che per sei/sette mesi abbiamo fatto talmente tanto divertire e qualche critica ora è venuta fuori. Siamo nel calcio da trenta anni e accettiamo le critiche, distinguendo tra quelle costruttive e quelle create ad arte».

EPISODIO – Per finire Inzaghi dice la sua sul rigore: «Il rigore c’era, era già gol sulla ribattuta, non doveva essere ripetuto. Io all’andata ho lanciato la casacca e sono stato espulso: non ho detto niente e mi sono preso il pareggio. Ho ascoltato zitto e ho pensato alla prossima partita. La Juventus ci ha messo in difficoltà? Difficoltà poca perché nel primo tempo ricordo la traversa dove era fallo netto su Handanovic che qualcuno di voi ha visto dubbio. Nel secondo tempo c’è stata l’incursione di Zakaria ma i miei giocatori hanno concesso poco alla Juventus che sappiamo che squadra sia».