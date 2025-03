Inzaghi: «Faccio i complimenti all’Inter, ma ne sento pochi!»

Inzaghi è uno dei tanti intervistati del lungo post partita di Inter-Feyenoord su Inter TV. Dal canale ufficiale della società la soddisfazione per le duecento panchine con la vittoria.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Tripla gioia per Simone Inzaghi, anche le duecento panchine nella vittoria di stasera dell’Inter: «Essere tra le prime otto è un motivo di grande orgoglio, che è giusto condividere coi tifosi, con la società e con i miei giocatori, perché senza di loro non avrei fatto tutte queste partite. Cosa mi rende più orgoglioso? Il fatto che la squadra non molla, che offre queste prestazioni giocando ogni settantadue ore. Chiaramente non è semplice, per questo faccio sempre i complimenti ai ragazzi perché ne sento pochi di complimenti per come sono competitivi. In questo momento abbiamo un po’ di problemi con le rotazioni, ma abbiamo visto stasera di poter contare anche sui giovani: abbiamo un grande vivaio».

Inzaghi trova tanto dalla vittoria di stasera in Inter-Feyenoord

GESTIONE – Inzaghi racconta Inter-Feyenoord: «Volevamo approcciare bene. Siamo stati molto bravi, nel primo tempo siamo andati in vantaggio con un gran gol di Marcus Thuram. Abbiamo avuto occasioni per il secondo gol, poi c’è stato quel rigore col VAR ma nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Qual è il segreto dell’Inter? Il gruppo, stanno bene i ragazzi tra di loro. Io cerco di allenarli nel miglior modo possibile, poi loro hanno grandissimo spirito di sacrificio e vogliono onorare ogni partita. Sappiamo che il nostro percorso è ottimo, ma ora arriveranno gli ultimi tre mesi che saranno quelli più importanti. Il Bayern Monaco? Senz’altro cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che sarà una doppia sfida non semplice. Incontriamo una grandissima squadra, che sta facendo molto bene anche in campionato dove è prima in classifica. Cercheremo di fare del nostro meglio».