Inzaghi: «Esultanza? Avevo detto dalla presentazione dell’obiettivo Inter»

Inzaghi, in conferenza dopo Inter-Shakhtar Donetsk 2-0, ha commentato il successo sugli ucraini nella quinta giornata del Gruppo D di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti in sala stampa.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Shakhtar Donetsk.

Le piacerebbe avere Perisic ancora in rosa anche nel 2022? È in scadenza di contratto.

Sta facendo cose straordinarie assieme ai suoi compagni. L’ho trovato tante volte da avversario, mi aveva creato problemi e l’ho sempre ammirato. Adesso l’ho trovato per allenare, è una grandissima risorsa e ci sta aiutando tantissimo. Poi la società sa come la penso: è un grandissimo giocatore, deve continuare così.

Come giudica Inzaghi il momento dell’Inter?

Sappiamo che la strada è lunga, siamo a buon punto per la qualificazione in Champions League. Aspettiamo a vedere e cantare vittoria, manca ancora qualcosina anche se dieci punti di norma sono bastati. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, sabato siamo già in campo: abbiamo fatto tre partite in sei giorni. È un calendario molto dispendioso per l’Inter, però dobbiamo recuperare bene.

L’esultanza ai gol dimostra quanto tenessi a questa partita.

Sì, è una delle prime cose che ho detto alla presentazione: da dieci anni questo club non riesce ad andare agli ottavi. Ora siamo a un passo, è un obiettivo che ho detto ai ragazzi e la pensano come me. Dopo un primo tempo giocato così, con tante occasioni create e un portiere in serata super, non era giusto essere 0-0. Per questo l’esultanza.