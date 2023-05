Inzaghi: «Espulsione Gagliardini? Ingenuità pagata. Ma colpo su colpo»

Inzaghi ha appena concluso l’intervista post partita su Inter TV con riferimento alla gara di Napoli. Queste le parole dell’allenatore a margine della terzultima giornata di Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – L’analisi di Simone Inzaghi su Napoli-Inter: «La squadra ha fatto una gara di carattere, contro i campioni d’Italia siamo rimasti in dieci al 41′ commettendo un’ingenuità che abbiamo pagato. Però la squadra è stata viva, organizzata e determinata. Abbiamo pareggiato, poi preso il 2-1 di Giovanni Di Lorenzo che è un eurogol. C’è tanto rammarico, perché perdere non ci piace. Il Napoli è una squadra di qualità, organizzata, che gioca molto bene al calcio. Però abbiamo ribattuto colpo su colpo in inferiorità numerica. Abbiamo speso tanto, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie perché fra due giorni e mezzo abbiamo una finale molto importante. Incontreremo una squadra organizzata e in salute, che viene da una serie di risultati molto positivi. Hanno centrato una finale europea, come la Roma e come l’Inter: bravi, complimenti. Cercheremo di arrivare a mercoledì nel migliore dei modi».