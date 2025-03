Inzaghi: «L’espulsione? Adrenalina! Inter in difficoltà. Spiego i cambi»

L’Udinese accorcia le distanze e mette in difficoltà l’Inter, che comunque riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine. Simone Inzaghi analizza la prestazione dei suoi.

L’ANALISI – Simone Inzaghi, intercettato da Dazn dopo il triplice fischio di Inter-Udinese, dichiara: «Vorrei vedere Napoli-Milan? Vorrei vedere anche mia moglie e i miei figlia a casa. Primo tempo splendido, dove avremmo meritato più di due gol di vantaggio. Poi nel secondo non abbiamo approcciato benissimo, ma fino al gol di Solet non avevamo rischiato nulla. Poi lì abbiamo perso lucidità e abbiamo smesso di giocare. In queste partite si rischia sempre, abbiamo un avversario di fronte come l’Udinese che sta facendo un ottimo campionato. Alla fine abbiamo rischiato».

Inzaghi nel post Inter-Udinese

L’ESPULSIONE – Simone Inzaghi continua: «La mia espulsione? Ho sbagliato, ho chiesto scusa. Il fallo su Correa mi sembrava netto. Da lì è venuto il calcio d’angolo e abbiamo rischiato l’occasione di Solet dov’è stato bravissimo Sommer. A volte l’adrenalina fa giocare brutti scherzi. Sono stato espulso e purtroppo non ci sarò domenica con la mia squadra».

L’EMERGENZA – Simone Inzaghi prosegue: «In questo momento siamo in difficoltà, inutile nasconderlo. Oggi su cinque cambi quattro sono quelli che ho dovuto fare. Frattesi e Arnautovic hanno preso dei colpi e quindi non potevano continuare. Dimarco e Darmian rientravano dopo cinque e quattro settimane, quindi c’era il rischio di qualche ricaduta. Probabilmente avendo altri giocatori avrebbero giocato meno stasera. L’unico era Calhanoglu che poteva continuare ma veniva da due partite da novanta minuti con la Nazionale e mercoledì avremo squalificato Asllani, quindi sarebbe stata la sua quarta partita da novanta minuti in quattordici giorni e sarebbe stato troppo. De Vrij era in panchina ma non era disponibile. Taremi, Dumfries e Lautaro Martinez non sono disponibili ma dobbiamo andare avanti pensando che possano rientrare e darci una mano perché in questo momento siamo in difficoltà giocando così tanto».

LE RISPOSTE POSITIVE – Simone Inzaghi conclude: «Frattesi e Arnautovic hanno fatto molto bene ma parlare di due nomi, dopo un primo tempo così, è poco. è stata bravissima la squadra, abbiamo giocato tecnicamente benissimo. Siamo stati tecnicamente puliti, abbiamo fatto due gol e ne avremmo meritato qualcuno in più. Andiamo avanti dopo questa vittoria importante ma c’è ancora tanto da pedalare. Mi era stato chiesto alla fine di una partita e avevo detto che siamo in corsa su tre competizioni, dimenticando che sono quattro col Mondiale per Club».