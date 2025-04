Inzaghi: «Errore arbitrale? Troppo facile. Inter, così ne usciamo ‘insieme’»

Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter 0-1 in casa contro la Roma, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Tra questi anche la nostra Romina Sorbelli, inviata di Inter-News.it a San Siro.

INTER-ROMA 0-1 – INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

Ti aspettavi mancassero tante cose insieme in questa partita?

Nel primo tempo non abbiamo fatto una partita d’insieme come siamo abituati. Eravamo un po’ lunghi e abbiamo pagato. Il gol della Roma è stato un contrasto fortuito. La Roma ha comunque fatto un’ottima partita, noi abbiamo fatto tutto quello che potevano in questo momento. Penso che anche i tifosi l’abbiano capito, apprezzato. L’applauso finale è stato molto bello, non ci fa dimenticare la sconfitta. Brutta battuta d’arresto ma

Cosa serve per ricaricare energie mentali e fisiche? Thuram tra i convocati per Barcellona?

In questo momento non è opportuno parlare di quello che poteva essere e non c’è stato. Abbiamo voluto questo. I mii giocatori, non sempre con la stessa lucidità, danno l’anima e non possono non essergli riconoscenti.

Ci sono delle analogie con la stagione della finale di Champions League e ti fa pensare positivo?

Il Barcellona è bastato vedere ieri che tipo di squadra dovremo affrontare. Due anni fa non lottavamo su tre competizioni. Dobbiamo andare avanti e non pensare a quello che è stato. Avanti con fiducia cercando di recuperare chi ci sta mancando.

Hai usato più volte la parola “insieme”. Come si fa in così poco tempo a ritornare insieme?

Secondo me nel secondo tempo eravamo insieme. Nonostante la stanchezza la squadra è stata viva, ha creato. Dovremo essere bravi a fare una partita d’insieme. Tanto rispetto ma nessuna paura col Barcellona.

Sull’arbitraggio c’è qualcosa che non torna

Ci siete voi per parlare e giudicare. Noi dobbiamo concentrarci. Sarebbe troppo facile parlare degli errori arbitrali.

Perché nel primo tempo avete faticato di più?

C’è il valore dell’avversario. Quello incide, c’è mancata lucidità nelle scelte e nel giocare insieme come dicevo prima.