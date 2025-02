Inzaghi: «Ennesimo palo clamoroso! Sapevamo sarebbe stata lunga»

Inzaghi si presenta nella postazione di Inter TV, dopo la partita di questa sera contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale della società, sull’anticipo concluso da poco e vinto per 1-0.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Le parole di Simone Inzaghi alla fine del pesantissimo 1-0 di Inter-Genoa: «Sappiamo che è un grande successo, voluto e ottenuto. Complimenti ai ragazzi perché non era semplice: abbiamo trovato una squadra in salute, non era una sorpresa perché bastava vedere le partite del Genoa. È un successo di valore che ci fa proseguire nel nostro percorso. Cos’è cambiato nella ripresa? Abbiamo approcciato bene il primo tempo, poi il Genoa è salito. Sappiamo che gioca un ottimo calcio, poi sapevamo che il Genoa aveva speso tanto e avrebbe dato qualche spazio. Abbiamo preso l’ennesimo palo clamoroso, ma siamo rimasti concentrati perché sapevamo che sarebbe stata lunga».

Per Inzaghi tre punti fondamentali nella corsa dell’Inter

IL VALORE – Inzaghi ritiene che i tre punti valgano molto di più: «Assolutamente sì, era una partita complicata ma lo sapevamo. Dobbiamo fare queste partite, sono contento per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto e non è una novità. Già dall’arrivo allo stadio ci avevano accolto nel migliore dei modi. Lautaro Martinez? È stato bravissimo. Lui è il nostro terminale, ha lavorato per la squadra e sono contento che stasera abbia ritrovato questo gol importantissimo».