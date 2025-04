Inzaghi elogia: «Inter super performante. Carlos Augusto straordinario!»

Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita di Inter-Cagliari, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-1. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi si è così espresso a DAZN al termine del match vinto dall’Inter contro il Cagliari per 3-1: «Arnautovic ha fatto una grande gara. In occasione del secondo gol, ha dato una grandissima palla a Lautaro Martinez. Poi il Toro ha completato il gol del 2-0, bellissimo da vedere. Tenevamo tanto a questa gara, sapevamo non sarebbe stato semplice ma abbiamo fatto molto bene. Dopo il 2-1 siamo rimasti concentrati, segnando il 3-1 e continuando il percorso di cui siamo orgogliosi. L’anno scorso abbiamo fatto 49 partite stagionali, mentre ora siamo già a 48 il 12 di aprile. Stagione super performante a cui ci stiamo abituando con grandissimo sacrificio da parte di tutti».

Inzaghi sulla gestione della partita da parte dell’Inter

IL COMMENTO – Inzaghi ha poi proseguito: «Non bisogna mai dimenticarsi che c’è sempre di fronte una squadra ben allenata, con ottimi giocatori. Sul gol di Piccoli dovevamo far meglio, dovevamo essere più vicini all’uomo. Mi sono arrabbiato con Marcus, gliel’ho detto anche a fine gara, per il suo errore commesso a tre minuti dalla fine. La prossima volta sicuramente non lo farà più… l’Inter era sul 3-1, ci voleva un attimo a riaprirla».

PROSSIMA SFIDA – Inzaghi ha così concluso: «Arriviamo al Bayern Monaco con tanta fiducia, ma anche con la consapevolezza che giochiamo contro una squadra fortissima. L’Inter dovrà replicare la sfida dell’andata, senza guardare al risultato. Ci vorrà una gara di corsa e determinazione perché giochiamo contro una tra le prime 3-4 squadre in Europa. Carlos Augusto? Lui è straordinario. Insieme al mio staff, quando è arrivato, abbiamo cercato di aiutarlo, ma ci ha messo molto del suo. Nelle ultime 4 gli ho fatto fare sia il terzo sia il quinto: sta facendo benissimo, è un grandissimo giocatore che copre più ruoli e gioca con una determinazione che nel calcio d’oggi è importantissima».