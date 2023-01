Inzaghi: «Dumfries? Ecco perché non gioca! Ultime 10 partite, 8 vittorie»

Inzaghi ha parlato dopo il fischio finale di Inter-Verona, sfida della diciottesima giornata di Serie A che si è giocata a San Siro e terminata con la vittoria dei nerazzurri grazie alla rete di Lautaro Martinez. Di seguito quanto analizzato dal tecnico interista ai microfoni di DAZN

DEFEZIONI – Simone Inzaghi parla dopo Inter-Verona: «Lautaro Martinez sta facendo molto bene, ma già prima del Mondiale. Sta avendo una continuità incredibile, ho dovuto chiedergli qualcosina in più perché ora abbiamo qualche difficoltà in attacco ma ha dato profondità ed è stato molto utile anche stasera. Lukaku? Quest’anno si era fatta una scelta, di riportare qui Romelu e purtroppo come Brozovic non li abbiamo mai avuti. Però non bisogna guardare indietro, speriamo di recuperali presto. Lukaku sappiamo cosa può dare, ora sembrava essere tornato ma ha questa infiammazione che gli impedisce di lavorare al meglio. Speriamo possa migliorare di allenamento in allenamento».

MOTIVAZIONE – Inzaghi spiega l’ennesima esclusione di Denzel Dumfries: «La motivazione è che Darmian sta in un ottimo momento di forma, ho Dumfries che è tornato dal Mondiale con un problema fisico che lo ha limitato inizialmente. In questi due giorni ha lavorato abbastanza bene ma non ancora come il Dumfries che conosciamo. Dobbiamo riportarlo in condizione. Brozovic e Lukaku verso il Milan? Brozovic e Handanovic non ci saranno in Supercoppa, Lukaku dobbiamo monitorare e vedere come risponde».

CORSA AL TITOLO – Inzaghi la pensa così sulla corsa scudetto: «Il Napoli ha preso un grandissimo margine, percorso costante e incredibile mai successo prima. Noi che siamo dietro siamo in ritardo, dobbiamo pedalare senza guardare tabelle e classifiche. Dobbiamo cercare di vincere il più possibile, il pareggio a Monza ci ha rallentato però stasera è una vittoria importante. La squadra è rimasta lucida, abbiamo difeso molto bene la nostra porta, Onana è stato poco impensierito. Rammarico per i -10 dal Napoli? Chiaramente nelle ultime dieci partite l’Inter ha vinto 8 partite, con sconfitta contro la Juventus e pareggio a Monza. Nonostante tante defezioni, la squadra ha trovato continuità ma nonostante questo, complice qualche battuta d’arresto iniziale e il percorso del Napoli, sta facendo sembrare normali queste dieci partite».