Inzaghi: «Due giorni e mezzo di lavoro! Bologna partita determinante»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha sottolineato i pochi giorni di lavoro della sua squadra ma su Dazn non si nasconde sull’obiettivo nerazzurro.

OBIETTIVO – Simone Inzaghi non si nasconde nemmeno contro il Bologna: «Sicuramente sappiamo che l’avversario sta facendo benissimo con un ottimo allenatore che ha perso al Dall’Ara solo una gara in cui era rimasto in 10. Sappiamo di dover fare una grande partita, abbiamo bisogno di fare punti contro un avversario di tutto rispetto. Sono tutte partite importanti, il presidente l’ha detto giustamente e io sono d’accordo. Devo pensare a tutto quello che abbiamo, oggi il focus è sul Bologna perché è una partita determinante. Dovremmo giocare bene, loro hanno ottimi principi di gioco e sono in un ottimo momento. Adesso siamo nella fase finale, sappiamo il percorso che abbiamo fatto. C’è tanto entusiasmo, bisogna lasciar da parte la fatica. Cercare di fare una grande gara tenendo i ritmi del Bologna. Nei due giorni e mezzo di lavoro ci siamo preparati al meglio per una gara che sarà intensa»