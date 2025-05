Inzaghi: «Due finali frutto di lavoro! Non abbiamo paura del Psg»

Simone Inzaghi non ha dimenticato affatto la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. A pochi giorni da Psg-Inter torna a parlarne per il sito ufficiale della Uefa.

Quanto sei orgoglioso di guidare l’Inter alla seconda finale di Champions League in tre anni?

Siamo molto soddisfatti. Abbiamo avuto alcuni anni fantastici e due finali di Champions League sono il frutto del nostro lavoro, la ricompensa per il duro lavoro e il sacrificio che tutti hanno fatto. Tutti noi condividiamo il risultato: i nostri giocatori, il club nel suo insieme e, naturalmente, i nostri fantastici tifosi.

L’Inter è cresciuta e ha imparato dalla sconfitta nella finale del 2023 a Istanbul?

Ricordiamo quella finale come se fosse ieri, quando abbiamo affrontato una squadra molto forte come il Manchester City. A conti fatti, probabilmente meritavamo almeno di andare ai tempi supplementari. Quell’esperienza è stata importante: le nostre prestazioni in un gioco di così alto livello ci hanno aiutato a imparare molto su ciò di cui siamo capaci.

Come si è evoluta la squadra dopo quella sconfitta?

Siamo chiaramente una squadra diversa da quella [quando sono arrivato] quattro anni fa. Tutti sono migliorati e questo è dovuto principalmente ai giocatori, che hanno messo un impegno incredibile in ogni sessione di allenamento. Siamo una squadra un po’ più anziana, il che aiuta molto nei momenti chiave delle grandi partite, come abbiamo visto di recente.

Come si fa a mantenere la calma nei giocatori in partite decisive come queste?

Ho un grande gruppo di giocatori, grandi uomini che si esibiscono sempre al meglio delle loro possibilità. Cercano sempre di rimanere lucidi, il che è fondamentale perché una partita di calcio è determinata dalle scelte che fai in determinati momenti. Sono fortunato ad avere giocatori che rimangono sempre equilibrati e nel momento.

Hai insegnato molto a questa squadra negli ultimi quattro anni, ma cosa hai imparato da loro?

Ho imparato che il duro lavoro paga sempre, perché la dedizione che mettono nel loro lavoro è la prima cosa che un gruppo deve avere. Io e il mio staff cerchiamo sempre di stimolarli al meglio, ma sono loro che mettono tanto impegno in ogni sessione di allenamento.

Inzaghi, il pensiero sugli avversari

Cosa ne pensi del Paris Saint-Germain?

Sono una squadra molto forte e completa con un grande allenatore come Luis Enrique. Sono una squadra con molto talento, quindi dovremo giocare la partita perfetta e cercare di rimanere in gara per tutto il tempo. Siamo pieni di rispetto per loro, ma giocheremo la finale nel miglior modo possibile; Con tanto rispetto, ma assolutamente nessuna paura.

Inzaghi, cosa significherebbe per l’Inter alzare questo trofeo?

Sarebbe il coronamento di un grande lavoro iniziato quattro anni fa. Sappiamo che sarà una finale molto importante e siamo disperati per rendere i nostri tifosi davvero felici. Daremo il massimo.