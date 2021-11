Inzaghi: «Dovevamo chiudere prima la gara. Darmian? Un po’ preoccupati»

Simone Inzaghi ha parlato su Sky Sport nel post match di Venezia-Inter, gara vinta dai nerazzurri per 0-2 con una rete per tempo di Calhanoglu e Lautaro Martinez

PARTITA − Il commento di Inzaghi sul match: «Fa piacere il record dei 34 gol fatti. Ottimo momento, abbiamo chiuso una settimana importante perché era la terza partita in sei giorni. Abbiamo espresso ottimo calcio ma la pecca è aver trovato tardi il secondo gol. Contro una squadra come il Venezia bisogna chiudere prima, i veneti sono la sorpresa. Comunque, bene, bravi i ragazzi».

PERCORSO − Inzaghi fa i complimenti alla società e ai suoi giocatori: «Fa piacere, per qualcuno è un mettere le mani avanti mettendo l’Inter campione. Molti dicevano che doveva essere anno di transizione ma io ho trovato società e ragazzi molto bravi, abbiamo messo in rossa giocatori nuovi ma funzionali. Primo obiettivo raggiunto e lavoreremo con più tranquillità fino a febbraio ma a Madrid cercheremo di fare la partita per arrivare primi».

ASSENZE − Inzaghi ha voluto ricordare anche la mancanza di Eriksen: «Penso che non c’è stato bisogno, alleno grandi giocatori e grandi uomini. Christian Eriksen ha fatto un girone di ritorno strepitoso e c’è da aggiungere anche lui. Ma i giocatori presi stanno dando tutto e sono molto bravi».

DARMIAN − Infine, Inzaghi ha parlato del laterale: «Penso che stanno facendo molto bene, dispiace per Matteo Darmian speriamo che non sia nulla di grave. Ha chiesto il cambio e c’è preoccupazione. Nel primo tempo, l’ho visto massaggiarsi nel lettino e quindi l’ho tolto per sicurezza».