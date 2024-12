Inzaghi: «Dopo il Milan la svolta. Segreto dell’Inter? L’unione del gruppo!»

Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita di Cagliari-Inter, sfida vinta nettamente dai nerazzurri con il punteggio di 3-0. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi si è così espresso a InterTV al termine di Cagliari-Inter: «Anche le delusioni servono, come dimostrato dal nostro cammino dopo il derby perso contro il Milan. Siamo felici, ma abbiamo anche la consapevolezza di fare tanto. Il nostro avversario aveva perso le ultime partite non meritatamente, per cui ci voleva una prestazione importante per vincere oggi. Ho la fortuna di avere questi calciatori, un ottimo staff, una grande società e degli straordinari tifosi. Per me è facile lavorare così, mi sento fortunato. Ora ci lasciamo alle spalle quest’anno magnifico, che ci unirà sempre. Sappiamo di essere l’Inter, per cui iniziamo già a guardare davanti. Quello che più conta è fare bene nel 2025, sin dalla Supercoppa, lavorando come fatto quest’anno».

Inzaghi sulla Supercoppa e sul segreto dell’Inter

SUPERCOPPA – Così Inzaghi sugli impegni in Supercoppa Italiana: «Si tratta di un trofeo importante, da noi vinto tre volte consecutivamente. Sappiamo di dover affrontare tre squadre attrezzatissime, per cui proveremo a fare del nostro meglio per il successo finale».

SEGRETO NERAZZURRO Così Inzaghi sui presunti segreti dell’Inter: «Il segreto dell’Inter sono i ragazzi, che tra loro hanno una grande alchimia. Stasera ho visto Arnautovic e Correa abbracciare Lautaro come se avessero segnato loro. Il nostro segreto è la presenza di giocatori che vogliono sempre il meglio dell’Inter, anche se giocano poco. Noi sappiamo di dover continuare così, avendo la consapevolezza che ci sono dei momenti in cui poter fare meglio. Lasciamo un 2024 molto importante, sapendo che verremo giudicati in ogni partita. Dobbiamo prepararci bene per questo tour de force che abbiamo davanti, con un gennaio che sarà ancora più complicato dei mesi precedenti».