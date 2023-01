Inzaghi: «Domani Inter migliore ma con defezioni! Del Monza non parlo più»

Inzaghi non fa conferenza stampa, a differenza di Zaffaroni (vedi articolo). Alla vigilia della partita col Verona ha comunque parlato a Inter TV, confermando qualche assenza (senza fare nomi) e volendo voltare pagina dopo il furto col Monza.

RIPRENDERE LA MARCIA – Simone Inzaghi presenta Inter-Verona: «Chiaramente arriviamo dopo una partita dispendiosa, com’è stata quella col Parma, però contenti di aver passato il turno. Affrontiamo un avversario che si è ripresentato dopo la sosta in ottime condizioni, ha fatto due partite importanti ma già prima della sosta aveva dimostrato di essere in salute. Lo stato di forma dell’Inter? In questo momento abbiamo delle defezioni, però con partite così ravvicinate e le cinque sostituzioni chiaramente ho bisogno dell’intera rosa».

AVVERSARIO TOSTO – Inzaghi non si aspetta certo una passeggiata da Inter-Verona: «Chiaramente sarà una partita intensa. Sappiamo che tante squadre in Italia e in Europa giocano con la difesa a tre, sarà una partita contro un avversario che abbiamo già affrontato negli anni: corsa, aggressività e determinazione saranno fondamentali. Cosa bisogna migliorare dalle precedenti uscite del 2023? In queste partite ho visto la squadra molto concentrata e motivata. Sappiamo qual è stato il percorso delle prime tre partite e che dobbiamo sempre cercare di migliorarci, perché ci sono sempre delle difficoltà».

POSSIBILE SVOLTA – Inzaghi si augura che non ci siano più alti e bassi: «Considerata la sconfitta dell’1 ottobre con la Roma poi sono arrivate sette vittorie in nove partite. C’è stata la sconfitta con la Juventus e il pareggio col Monza, di cui non voglio più parlare. Abbiamo avuto un rendimento costante, certo dobbiamo migliorare e correggere degli errori che non dobbiamo più fare. La Supercoppa Italiana? Sappiamo cosa ci aspetta e l’importanza che la partita col Milan ha per squadra, società e tifosi. Ma oggi è venerdì e domani l’Inter gioca col Verona. Domani andrà in campo una squadra super competitiva, al netto degli acciacchi».