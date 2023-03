Inzaghi: «Dobbiamo portare in alto l’Inter. Gosens? Bene non solo oggi!»

Simone Inzaghi ha parlato dopo Inter-Lecce. Il tecnico nerazzurro soddisfatto per l’approccio alla gara e poi fa i complimenti anche a Gosens. Le sue parole a Dazn

CONCENTRATI − Inzaghi soddisfatto: «Ottima partita, approccio giusto. Non abbiamo mai abbassato l’intensità, il gol di Lautaro Martinez ci ha poi agevolato. Bella partita contro una squadra che nelle ultime giornate aveva dato fastidio a tantissime squadre. Intensi, determinati, ottima partita. E’ stata squadra ogni momento, è così che si vincono le partite. Lecce squadra aggressiva, avevamo bisogno di mobilità. L’avevamo preparata in questo modo, bravi i ragazzi a rimanere concentrati».

PROTAGONISTI − Così Inzaghi su Lautaro Martinez e Gosens: «Leadership? Lautaro Martinez importantissimo, sta avendo un grande rendimento. Dobbiamo portare in alto l’Inter e vincere più partite possibili. Rimpianti? Chiaramente. Guardando il campionato si poteva fare di più. In questi 18 mesi abbiamo fato cose buonissime, da qui alla fine abbiamo tanti impegni. Serve concentrazione alta. Gosens? Al di là delle due ultime partite, in realtà mi sta convincendo da parecchie gare e allenamenti. Mi sta soddisfacendo sia quando subentra che quando gioca da titolare».

RIMPIANTI E ATTACCO − Le parole di Inzaghi su Scudetto e non solo: «Scudetto? Si lavora per quello. Giusto migliorarsi sempre, analizzare le cose che non vanno. Si guarda partita dopo partita, il passato non conta nel calcio. Lo Spezia sarà una partita molto impegnativa. Attacco? Dzeko sempre al servizio e disponibile, non era semplice. Per quanto riguarda gli attaccanti, in settimana avremo anche Correa. Giocando ogni 3 giorni abbiamo bisogno di tutti. Dumfries è partito con due palloni non giocati bene, ma lo scorso anno ha fatto benissimo, prima del Mondiale pure. Dopo il Mondiale è tornato un po’ scarico, nella ripresa bella gara. Sta crescendo».