Inzaghi: «Dobbiamo migliorare sui gol! Vittoria chiesta a tutti i costi»

Inzaghi ha parlato a Inter TV al termine del terzo incontro del Gruppo D di Champions League, contro lo Sheriff. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi giudica Inter-Sheriff: «Una vittoria che volevamo a tutti i costi. Secondo me abbiamo fatto molto bene la fase di possesso, probabilmente abbiamo sbagliato qualche scelta a livello tecnico. Abbiamo preso qualche ripartenza, però onore ai ragazzi. Sapevamo dell’importanza dell’avversario, però siamo stati bravi e siamo contenti di questa ottima vittoria. Adesso stanno tornando giocatori fuori, possiamo fare delle scelte e mettere la formazione migliore. Ventinove tiri stasera, sedici o diciotto col Real Madrid sono quarantacinque tiri almeno nelle due partite a San Siro e solo tre gol. È un altro aspetto dove dobbiamo migliorare, cercheremo in allenamento quando possiamo farlo di migliorare. Non è semplicissimo, ma dobbiamo migliorare»