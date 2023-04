Inzaghi: «Dobbiamo esser bravi a far girare l’episodio! Meritavamo altro»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Inter-Monza, match terminato con il punteggio di 0-1.

AMAREZZA – Queste le parole di Inzaghi: «Purtroppo perdiamo una partita che per noi era importantissima. Primo tempo e tutto l’arco della partita, per quello fatto si meritava qualcos’altro. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità, ci siamo allungati. Abbiamo preso un gol su calcio piazzato che dovevamo evitare. È un momento così, purtroppo in campionato non arriva la vittoria e si fa sentire perché la squadra si innervosisce e perde la lucidità mantenuta sino alla fine del primo tempo ed inizio ripresa. Al di là del pareggio abbiamo avuto tantissime occasioni, in questo momento è così. Un pizzico di cattiveria in più, dobbiamo essere bravi a far girare l’episodio della nostra parte. In campionato vanno sempre dalla parte opposta. I cambi, risposte? Giocando così tanto si paga, ma per gran parte della partita la squadra ha fatto quella che voleva fare. Abbiamo visto che tutte le squadre in Champions pagano. Champions League? In questo momento in campionato non riusciamo a raggiungere la vittoria ed è per questo che perdiamo la lucidità».