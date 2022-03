Inzaghi: «Mi sono divertito tantissimo a vedere giocare quest’Inter!»

Inzaghi si è presentato in conferenza dopo Milan-Inter 0-0, derby valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco le sue parole dalla sala stampa del Meazza.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Milan-Inter.

Che derby è stato?

Io penso che non sia stato un derby brillante come i primi due. Era il terzo derby, ci si gioca una finale. È stata una gara bloccata, ci portiamo a casa questo 0-0 anche se volevamo fare gol vista la regola del gol in trasferta.

Secondo Inzaghi l’Inter è stata meno brillante del solito?

Siamo partiti bene, ricordo un salvataggio di Romagnoli su Dzeko. Poi abbiamo sbagliato in uscita nel primo tempo e c’è stata una grande parata di Handanovic nella ripresa. Pari giusto.

L’Inter non segna da quattro partite e non vince da sei, è fiducioso?

Normale che la stanchezza affiori, questa è la trentaseiesima partita. Facciamo notizia per non aver segnato da quattro gare ma stiamo lavorando bene e presto ritroveremo la vena realizzativa.

Bisogna dare ancora fiducia a Lautaro Martinez dopo il momento no?

Vanno ruotati tutti. Adesso abbiamo Correa e Caicedo che sta salendo di condizione. Dobbiamo fare scelte tutti i giorni noi allenatori, di volta in volta sceglierò i migliori due.

Salernitana partita giusta per rimettersi in moto?

Questa è la speranza. Domani abbiamo un giorno per recuperare e poi mancherà solo un giorno per la Salernitana.

Al ritorno secondo Inzaghi vedremo un’Inter migliore?

Mi sono divertito tantissimo a vedere giocare la mia squadra. Naturale che abbiamo abituato tutti in un modo che non vedere l’Inter segnare da quattro partite è una notizia.