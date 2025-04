Inzaghi: «Disattenzione all’ultimo minuto, lì dovevamo fare meglio»

C’è Inzaghi a parlare su Inter TV dopo l’ennesima disgrazia di Bisseck, che al 94′ ha servito a Orsolini l’assist per l’1-0 di Bologna-Inter. E il tecnico non le manda a dire.

FINALE TERRIFICANTE – Simone Inzaghi al termine di Bologna-Inter: «Diciamo che è stata una partita equilibrata. La squadra ha fatto secondo me un’ottima gara, organizzata: quello che abbiamo chiesto. Abbiamo ribattuto colpo su colpo il Bologna, i due portieri mai impegnati: dispiace, perché il punto era importantissimo. Il campionato non finisce oggi, mancano ancora quindici punti. Analizzeremo come sempre questa gara e portiamo avanti il nostro percorso in campionato, Champions League e Coppa Italia con fiducia. La partita? Si è giocato a calcio. Avevamo rispetto del Bologna che è un’ottima squadra, una squadra organizzata che ha grande fisicità. Però la squadra secondo me ha fatto una buona partita, quello che volevamo. C’è stata una disattenzione sull’ultimo minuto dove lì dovevamo fare meglio».