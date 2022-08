Inzaghi: «Dimostrato cuore immenso! Inter innervosita su un episodio»

Inzaghi ha appena completato l’intervista su Inter TV dopo la vittoria al 94′ contro il Lecce. L’allenatore è apparso sollevato per il gol di Dumfries sull’ultimo pallone, che ha dato tre punti fondamentali per partire al meglio.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla al termine di Lecce-Inter: «Abbiamo lavorato un pochetto meno, perché quest’anno si cominciava una settimana prima. L’anno scorso eravamo partiti attorno al 5-6 luglio, abbiamo aspettato che i ragazzi tornassero il 13 e fatto tre settimane nel migliore di modi. Siamo scesi questa settimana per crescere. Per quanto riguarda la partita di stasera una squadra con un grandissimo cuore, ma non dovevamo ridurci a vincere al 94′. Però i ragazzi mi hanno dimostrato per l’ennesima volta un cuore immenso. I cambi? L’ho vinta con la prima mezz’ora, perché dopo l’intervento su Lautaro Martinez dove la squadra si è innervosita per il cartellino giallo ci siamo un po’ disuniti. Abbiamo concesso l’1-1 al Lecce e a questo pubblico di tornare in gara. Abbiamo avuto delle difficoltà che analizzeremo assieme ai ragazzi. Lavoreremo sulle cose che stasera potevamo fare meglio, come solitamente facciamo nei post partita. Siamo a un mese abbondante dall’inizio della preparazione, dobbiamo e possiamo migliorare. L’importante è avere questa voglia di migliorarsi che hanno i miei ragazzi».