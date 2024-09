Inzaghi: «Dimarco aveva solo dei crampi. Zielinski non lo vedo come regista»

Simone Inzaghi si è pronunciato al termine di Monza-Inter, conclusasi con il punteggio di 1-1. Il tecnico piacentino non è deluso dalla prestazione dei nerazzurri.

LA PRESTAZIONE – Così Simone Inzaghi a DAZN nel post-partita di Monza-Inter: «Approccio buono. Nei primi 20 minuti abbiamo creato parecchio, dovevamo essere bravi a sbloccare la partita, come avevamo fatto nella scorsa stagione. Stasera non ci siamo riusciti. Dopo i primi 20 minuti, siamo stati lenti a far girare la palla e abbiamo avuto poca qualità nell’ultimo passaggio. Siamo stati meno lucidi del solito, poi chiaramente ci sono anche gli avversari. Dovevamo indirizzare la partita dalla nostra parte. Quando sembravamo averne di più, con tre attaccanti, abbiamo subito un eurogol. Tecnicamente bisognava fare meglio, ma il loro è stato un grande gol. Dall’82’ siamo stati bravi a pareggiare e poi abbiamo avuto l’ultima palla, quella di Frattesi, ma non è andata bene.

I centrocampisti hanno fatto bene, ma in generale la squadra ha fatto la gara che doveva fare. Complimenti al Monza perché ha fatto una partita di spessore e non ha mai mollato».

Inzaghi sulla soluzione a tre punte e sulle condizioni di Dimarco

LA SITUAZIONE – Inzaghi ha poi posto l’accento su una strategia da lui adottata nel corso del match e sulle condizioni di Federico Dimarco: «Avevamo già fatto a Genova negli ultimi 25 minuti. I giocatori si sono mossi bene, si sono impegnati e dati da fare. Per gli attaccanti non è facile fare partite così contro squadre che si chiudono in questo modo. Dimarco era affaticato sul finale ma avevo finito gli slot. Erano solo crampi, non ci sono problemi.

Inzaghi su Zielinski: ruolo chiaro

IL PUNTO – Infine Inzaghi su Piotr Zielinski: «Per quanto riguarda Zielinski, è una mezzala di qualità. Con l’inserimento degli attaccanti, ha fatto il mediano. Ora è rientrato bene, il suo ingresso mi ha soddisfatto. Sinceramente, non lo vedo da vertice basso, lì siamo già coperti».