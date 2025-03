Inzaghi: «Dibattiti su Inter che può non vincere nulla! Gol Lautaro Martinez regolare»

Inzaghi ha parlato dopo il triplice fischio di Atalanta-Inter, match che chiude la ventinovesima giornata di Serie A, vinto dai nerazzurri di Milano che allungano in classifica sulle avversarie. Ecco quanto dichiarato a DAZN

PERSONALITÀ – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Atalanta-Inter: «Diciamo che chiaramente da allenatore sono molto soddisfatto, al di là del risultato, della prestazione. Siamo venuti a Bergamo con personalità, potevamo chiudere la partita nel primo tempo. C’è stato il palo di Thuram, il gol annullato a Lautaro Martinez che probabilmente era regolare, l’occasione di Frattesi. Abbiamo concesso davvero poco a una squadra che ha fatto 63 gol, vanno fatti i complimenti a questa squadra. Tanti giocatori sono rimasti a casa e anche stamattina avevo 6/7 giocatori sui lettini a curarsi, ma con questo spirito possiamo fare cose importanti. Abbiamo fatto una grande gara, in queste settimane si leggeva tutt’altro ma quando si vedono prestazioni del genere si capisce che questa squadra ce l’ha nelle corde. Mancano 9 partite, noi ne abbiamo tante altre ma ai ragazzi non posso chiedere di più».

DIBATTITI – Inzaghi parla dell’ottava vittoria consecutiva contro l’Atalanta: «Diciamo che con l’Atalanta ci vogliono tante cose, poi bisogna giocare bene tecnicamente. Tutte le volte sono partite diverse, ma sempre molto avvincenti, anche stasera buon ritmo e due squadre che si sono affrontate a viso aperto e giustamente sono in testa al campionato. Se vogliamo tutto? Noi vogliamo giocare più partite che possiamo, nel calcio si sta parlando tanto che l’Inter non può vincere nulla, ascoltiamo tutti i dibattiti ma è lo sport e lo sappiamo. Noi siamo contenti di giocare tante partite, adesso ci sarà la sosta e ricominceremo con l’Udinese e la semifinale di Coppa Italia. Non ci si può guardare indietro, questa sera abbiamo vinto meritatamente».

INFORTUNIO – Inzaghi chiude con un aggiornamento sulle condizioni di Denzel Dumfries: «Se mi dà fastidio ciò che si dice? No, io ascolto e sento quello che si dice com’è giusto che sia. Io sono l’allenatore, i calciatori sono consapevoli di quello che è lo sport e non facciamo calcoli. Dumfries ha avuto un indolenzimento, sembrava abbastanza tranquillo, sembrava qualcosina e andrà valutata. Addirittura mi aveva detto di aspettare a cambiarlo ma non si era accorto che lo avevo già sostituito».