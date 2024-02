Inzaghi: «La dedica di Dimarco? Ecco cosa gli avevo detto!»

Inzaghi ha guidato l’Inter stasera al nuovo trionfo per 4-0 contro l’Atalanta, nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. L’allenatore, su Inter TV, dà un giudizio sulla prestazione della squadra.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dà valore al gruppo dopo il poker in Inter-Atalanta: «Sono stati bravissimi i ragazzi. Abbiamo avuto quei dieci-dodici minuti per prendere le misure dell’Atalanta, una squadra ben allenata. Nelle ultime quindici penso non avesse mai perso, aveva pareggiato qualche partita e veniva da una serie di risultati. È una vittoria molto importante per noi, arrivata giocando bene segnando quattro gol e prendendo un palo. Dobbiamo continuare così. La fiducia è importantissima, per un allenatore cambiare cinque-sei giocatori e mantenere questi princìpi di gioco è molto molto bello da vedere. Solitamente lo facciamo già di nostro, con l’Atalanta ancora di più: marcando a uomo portano pressione importante e in questo i ragazzi sono stati bravissimi».

GRAN VITTORIA – Inzaghi prosegue l’analisi del 4-0 dell’Inter: «Continuare così? Assolutamente sì, concentrati e decisi. Manca tantissimo da qui alla fine, dobbiamo essere bravi a mantenere la concentrazione. La dedica di Federico Dimarco per me dopo il gol? Ci siamo parlati, c’è stata l’interruzione per il VAR e avevo detto a Dimarco di partire largo e dirlo a Denzel Dumfries. Volevo i quinti pronti per la ribattuta, nel caso in cui ci fosse stata la parata sul tiro di Lautaro Martinez. I tifosi? Si è creata una sinergia col nostro pubblico, è bellissima l’atmosfera di San Siro. Speriamo di vivere altre serate così, sapendo che il nostro pubblico è sempre con noi anche in trasferta, dove sono tantissimi».