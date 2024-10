Inzaghi: «Curva Nord? L’Inter ha lavorato tanto e ascoltato poco!»

Inter-Stella Rossa termina nel migliore dei modi per la squadra nerazzurra. Alla fine della sfida di Champions League Simone Inzaghi si pronuncia davanti ai giornalisti di Sky Sport 24.

RESOCONTO – Simone Inzaghi dice la sua su Inter-Stella Rossa, secondo match di Champions League: «Sono stati bravi i ragazzi, hanno fatto una partita seria. Abbiamo trovato una squadra chiusa, che è venuta a fare una partita prettamente difensiva. Nonostante questo abbiamo mosso bene la palla, nel primo tempo abbiamo sbloccato sul gran gol di Calhanoglu e poi abbiamo avuto un altro paio di occasioni con Mkhitaryan. A parte un paio di occasioni in cui abbiamo preso delle ripartenze, che potevamo leggere meglio, non abbiamo rischiato. Poi nel secondo tempo, a parte i primi cinque minuti, la squadra è stata brava, ha creato, abbiamo trovato il raddoppio ed è andato tutto bene».

Simone Inzaghi

ATTACCO – Simone Inzaghi prosegue, parlando della scelta di schierare le seconde linee in attacco: «Una vittoria che volevamo per dare seguito dell’ottima prova di Manchester. Potevamo fare meglio ma dobbiamo continuare in questa direzione. Ho avuto risposte che sapevo di avere dai ragazzi e sono soddisfatto. La titolarità di Taremi e Arnautovic? Ci stanno dando dentro, chiaramente io devo fare delle scelte, partita dopo partita, sempre col bene dell’Inter in testa. Ma secondo era giusto dargli quest’occasione, la meritavano. Guarderei anche tanti altri giocatori che avevano giocato meno e per un allenatore avere queste risposte è sempre molto confortante».

AMBIENTE – Simone Inzaghi continua, soffermandosi su uno dei temi più caldi di questi giorni: «La questione della Curva Nord? La società ne ha parlato, con Marotta nel pre partita. Insieme alla squadra noi abbiamo lavorato tanto in questi due giorni e ascoltato poco, perché in due giorni scarsi c’era da preparare questa partita. Solo ieri abbiamo avuto tutti i giocatori, ci siamo concentrati. Oggi sfidavamo una squadra che in campionato aveva fatto nove partite con otto vittori e un pareggio. Quindi una squadra che con la condizione era avanti a noi però bravi a tutti».

TURNOVER – Simone Inzaghi conclude tornando ancora sulle sue scelte: «Il turnover? Un allenatore deve fare chiaramente delle scelte prima, tante volte è il risultato che poi ti da ragione ma io in questo momento non mi devo far condizionare da quello che si dice ho messo quei giocatori che potevano aiutarci, Zielinski era uno di quelli perché col suo palleggio e la sua tecnica ci avrebbe potuto aiutare. I gol delle seconde linee sono fondamentali, devono fare in modo di aiutarci tanto durante le partite da titolare e i subentri. Abbiamo i due attaccanti che in questo momento stanno giocando di più ma la stagione è lunga. Taremi e Arnautovic sono due giocatori che ho voluto qua, la società me li ha portati molto volentieri e sono molto soddisfatto per come lavoro e devono continuare a farlo in questo modo».