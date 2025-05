Inzaghi: «Cuore oltre l’ostacolo! Orgoglioso di allenare questi ragazzi»

Inzaghi ha parlato a caldo dopo il fischio finale di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport

CUORE OLTRE L’OSTACOLO – Simone Inzaghi parla così al termine di Inter-Barcellona: «Come prima cosa bisogna fare i complimenti anche al Barcellona perché è veramente forte, c’è voluta una super Inter. I ragazzi hanno messo in campo due prestazioni mostruose tra qui e Barcellona, sono molto orgoglioso e sono contento di essere il loro allenatore. Giusto che i ragazzi se la godano in questo stadio e davanti alla nostra gente. Che tasti ho toccato all’inizio dei supplementari? Sono stati esemplari, ho detto di crederci e cercare di limitare una squadra non semplicissima da limitare. Avevamo Lautaro, Dumfries, Frattesi che ieri non si era allenato. Abbiamo avuto qualche problema ma con il cuore siamo andati oltre l’ostacolo. Abbiamo cercato di giocarcela con le nostre armi e le nostre qualità, conoscevamo il Barcellona e avevamo chiare le cose da fare in campo. Ma senza il sacrifico e il cuore, la squadra non è mai stata presuntuosa e quindi bravissimi: meritano questa finale. Devo aggiungere che si è parlato tanto di Yamal, ma in queste due partite ho visto questo giocatore straordianario: de Jong mi ha impressionato ai livelli di Yamal, è sempre posizionato bene ed è un altro di quei giocatori. I miei non li cambierei con nessuno al mondo, ma devo dire che oltre Yamal ho visto anche un De Jong che è qualcosa di sensazionale».