Inzaghi: «Critiche? Dimostrano livello Inter! Frattesi pienamente nel progetto»

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Venezia-Inter, match che i nerazzurri hanno vinto per 1-0. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Così Simone Inzaghi a DAZN nel post-partita di Venezia-Inter, conclusasi per 1-0 a favore dei meneghini: «Non era semplice per noi, dopo la finale persa contro il Milan, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Siamo venuti qui stanchi, acciaccati, ma abbiamo fatto un’ottima gara. Nel secondo tempo, tutte le nostre azioni si potevano sviluppare portando al secondo gol. Poi, quando non riesci a trovare il raddoppio, rischi nelle occasioni avversarie. Stankovic si è reso protagonista di ottime parate, ma siamo contenti di essere riusciti comunque a vincere».

Inzaghi sullo status dell’Inter e sulla rosa nel suo complesso

IL PENSIERO – Inzaghi si è poi pronunciato sul livello raggiunto dall’Inter e sul peso di Frattesi nella sua squadra: «Io prendo le critiche come un lato positivo. Fa notizia quando perdiamo, quindi siamo migliorati tanto. In questi anni abbiamo creato tanto, quindi è un segnale positivo. Brucia per come è avvenuta la sconfitta con il Milan, ma andiamo avanti. Il nostro andamento è ottimo, ma in campionato ci sono squadre che stanno tenendo il nostro stesso passo. Noi dobbiamo andare avanti, cercando di lasciare le pressioni all’esterno. Io conto tantissimo su Frattesi, lo considero pienamente nel progetto. Lui lavora tanto. Probabilmente avrebbe giocato dall’inizio se non si fosse infortunato Mkhitaryan. Ci ha dato tante soddisfazioni in questo anno e mezzo, probabilmente vorrebbe più spazio, ma noi vogliamo continuare con lui».

GLI INFORTUNATI – Inzaghi si è infine espresso sul tema dei potenziali recuperi per le prossime sfide dell’Inter: «Vediamo un attimino. Per Calhanoglu e Acerbi c’è qualche speranza. Mkhitaryan lo valuteremo domani. C’è poco tempo per il recupero, l’obiettivo è di gestire tutti al meglio. Di volta in volta sceglieremo chi schierare».