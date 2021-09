Inzaghi: «Courtois migliore in campo. Dobbiamo continuare cosi»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Sky Sport della sfida di Champions League appena conclusasi contro il Real Madrid. Un focus specialmente sulla prestazione di Thibaut Courtois, decisivo per i suoi.

PORTIERE INSUPERABILE – Queste le parole di Simone Inzaghi sulla prestazione di Courtois e sulle occasioni create: «Dovevamo stare più attenti, c’è grande dispiacere perché la squadra ha fatto un’ottima gara. Avevo chiesto personalità e coraggio, avremmo meritato un altro risultato. Giocando così possiamo ottenere la qualificazione. Abbiamo creato tante occasioni, ma abbiamo trovato un portiere che è stato il migliore in campo. Courtois è stato bravissimo, in due o tre occasioni si è superato. Sono molto orgoglioso della prestazione, c’è delusione per il risultato specialmente davanti ai nostri ritorni tornati allo stadio in una partita di Champions. Giocando così, però possiamo andare lontano».

CAMBI – Inzaghi ha poi parlato della scelta di cambiare Lautaro Martinez e non Edin Dzeko: «I due attaccanti erano partiti domenica, dovevo scegliere o Dzeko o Lautaro Martinez. Lautaro non era al top e per questo ho tenuto in campo Edin. C’è grandissimo rammarico solo per il risultato e per la prestazione, ma l’Inter è stata molto, molto bene in campo».