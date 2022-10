Inzaghi: «Correa? Mi aspetto uno scatto da tutti. Lontano da San Siro…»

Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Fiorentina-Inter, dove ha parlato delle difficoltà in trasferta dei nerazzurri e della fiducia concessa a Joaquin Correa, questa sera titolare.

DIFFICOLTÀ IN TRASFERTA – Simone Inzaghi ha parlato in questi termini delle difficoltà in trasferta per l’Inter: «È assolutamente una partita da vincere. Da qui alla sosta abbiamo sfide impegnative. Stasera siamo su un campo difficile contro un’avversaria di valore, cercheremo di fare del nostro meglio. Dobbiamo alzare l’aggressività e l’intensità anche in trasferta. A San Siro con il nostro pubblico è tutto più facile, ma anche quest’anno a Sassuolo e Barcellona abbiamo dimostrato di far bene anche in trasferta».

SCATTO – Inzaghi ha poi parlato della scelta di Joaquin Correa e delle sue aspettative: «Mi aspetto uno scatto da tutti, non solo da Correa. Abbiamo giocatori di valore, con gente pronta a subentrare e darci una mano. L’obiettivo è recuperare gli assenti e avere più scelte possibili a disposizione».