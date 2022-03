Inzaghi: «Correa e Gosens risorse Inter. Stasera mancata una cosa»

Inzaghi ha parlato a Inter TV dopo il derby di andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Ecco l’analisi dell’allenatore dal Meazza sulla partita.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Così il giudizio di Simone Inzaghi su Milan-Inter: «Io penso che a tutte e due le squadre sia mancata un pochettino di brillantezza. A livello di gioco derby chiaramente non spettacolare, ma siamo avanti con la stagione e la posta è alta. C’è in palio una finale, normale che le squadre siano un po’ bloccate. Adesso, fortunatamente, incrociando le dita abbiamo recuperato Robin Gosens e Joaquin Correa che possono essere risorse. La Salernitana? Sarà una sfida importante per noi, dovremo essere bravi in questi due giorni e mezzo a recuperare le energie fisiche e mentali. Adesso mancano due mesi, saranno molto molto intensi. Abbiamo tantissime partite ancora da fare, sono contento del rientro di Correa e Gosens che stanno lavorando quasi a pieno regime. Li stiamo aspettando, hanno dimostrato già stasera giocando un pezzettino di semifinale che è stato molto molto importante».