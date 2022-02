Inzaghi: «Coppa Italia dev’essere nel DNA dell’Inter! Conta un fattore»

Inzaghi, dopo le parole a Sport Mediaset (vedi articolo), ha rilasciato una breve intervista anche a Inter TV alla vigilia del quarto di finale con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni sul match di domani (ore 21).

ANDARE AVANTI – Per Simone Inzaghi la Coppa Italia deve essere un grande obiettivo per l’Inter: «Io penso di sì. È un obiettivo molto importante per noi, dev’essere nel DNA dell’Inter. Adesso siamo nei quarti di finale, abbiamo questa partita importante domani e sappiamo che con due passaggi diretti, fra l’Empoli e la partita di domani che sarà molto difficile, hai la possibilità di arrivare in semifinale rapidamente. Quanto conta il fattore pubblico? Tantissimo. Ci sentiamo sempre a casa coi nostri tifosi, domani è un turno infrasettimanale però sappiamo che ci saranno e che cercheranno di trascinarci come hanno fatto dall’inizio dell’anno fino a ieri l’altro. Speriamo di poter regalare la qualificazione».