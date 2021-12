Inzaghi: «Contro Real Madrid serve qualcosa in più. Barella? Ha sbagliato»

Simone Inzaghi ha parlato nel post Real Madrid-Inter ai microfoni di Pressing Champions League su Canale 5. Il tecnico piacentino ha commentato anche il rosso a Barella

GARA ED ESPULSIONE− Inzaghi commenta la partita e il rosso di Barella: «Fatte due ottime partite, tutta a San Siro e 60′ qui fino all’espulsione di Nicolò Barella. Ma col Real Madrid serve qualcosa in più perché non si possono sbagliare tante occasioni con loro. Barella ha sbagliato, ha chiesto scusa a tutti perché ci ha complicato la gara e non lo avremo nell’ottavo di finale».