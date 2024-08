Inzaghi: «Contento se resta Correa? Sì! Lautaro Martinez, le condizioni»

Prima volta in sala stampa al Meazza nel post partita per Inzaghi in questa stagione. Dopo Inter-Lecce, il tecnico ha tenuto la consueta conferenza.

CONFERENZA INZAGHI POST PARTITA INTER-LECCE

Avete risposto al pareggio di Genova. Come sta l’Inter?

Chiaramente il calcio d’agosto è difficile per tutti. Avevo grande fiducia per come ho visto la squadra allenarsi: sabato a Genova non avevamo vinto la gara ed eravamo arrabbiati, però la squadra aveva fatto bene. Avevamo messo in campo una buona gara, con degli errori gravi in occasione dei gol del Genoa. Però avevamo incontrato una squadra che ha fatto una buona gara, così come il Lecce che aveva giocatori insidiosi. La squadra è stata concentrata come piace a me, ha giocato un buon calcio. Nella prima mezz’ora siamo stati aggressivi e abbiamo recuperato palla in avanti, poi il Lecce è ripartito due volte e nell’ultimo quarto d’ora eravamo meno lucidi. Fortunatamente il raddoppio di Calhanoglu ci ha fatto vivere gli ultimi venticinque minuti con più tranquillità.

Come sta Lautaro Martinez? Come si gestisce questa preparazione?

Ci sono stati degli affaticamenti, perché sono arrivati tanti giocatori scaglionati. Però abbiamo lavorato bene, qualche contrattempo dove cerchiamo di preservare i nostri giocatori. Per una partita puoi anche farne a meno, insieme allo staff si è deciso di non rischiare Lautaro Martinez. Poi, per quanto riguarda venerdì, vedremo giorno dopo giorno se riuscirà a essere disponibile.

Quanto è stato importante avere subito questa risposta di Taremi?

A me è piaciuto, ma mi sta piacendo dal 13 luglio. È un ragazzo molto intelligente, esperto, con tanti gol e tante partite internazionali. Magari non appariscente, ma senza il suo tocco non ci sarebbe stato il primo gol. Ha lavorato molto bene Thuram ed è entrato molto bene Arnautovic, quindi ho avuto grandi risposte dagli attaccanti come il resto della squadra e i subentrati.

Inzaghi, quanta emozione per essere tornati a giocare in casa?

Senz’altro siamo tornati in casa dopo quasi tre mesi. Era già stato abbastanza emozionante ieri fare la rifinitura qua, poi stasera con i nostri tifosi è stato bellissimo. Sappiamo cosa abbiamo passato lo scorso anno, ci hanno tributato un grosso applauso e stasera volevamo tornare con la vittoria. Venerdì affronteremo l’Atalanta che sappiamo che squadra è, ha vinto l’Europa League ed è in continua evoluzione con un ottimo allenatore e ottimi giocatori. Ci prepareremo come sempre nel migliore dei modi.

A che punto sono Arnautovic e Zielinski?

Arnautovic è piaciuto molto anche a me, è entrato nella maniera giusta come tutti i subentrati. Zielinski ha fatto una buona settimana, difficilmente cambio tutti i tre centrocampisti ma è un ottimo giocatore che ci darà una grandissima mano quest’anno.

Se Correa dovesse rimanere in rosa Inzaghi sarebbe contento?

Assolutamente sì. Sta lavorando dal 13 luglio nel migliore dei modi, lo conosco da tantissimo tempo e sta lavorando molto bene assieme ai suoi compagni. Stasera era negli otto che si stavano scaldando, purtroppo ne entrano solo cinque ma ha ottimi dati fisici e atletici.