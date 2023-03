Inzaghi: «Contenti, avevamo bisogno di vincere! Porto? Prima la sfida con Spezia»

Simone Inzaghi dopo Inter-Lecce terminata sul punteggio di 2-0, intervistato da Rai Radio 1 ha analizzato in breve la vittoria di San Siro non pensando alla sfida con il Porto bensì alla prossima di campionato contro lo Spezia.

L’ANALISI – Simone Inzaghi ha analizzato in breve Inter-Lecce così ai microfoni della Rai: «Abbiamo approcciato bene alla gara tenendo alta l’intensità. Siamo contenti perché avevamo bisogno di vincere una partita importante contro una squadra che ha infastidito tanti in questo campionato. Per noi e per le squadre che inseguono siamo lì, c’è un grandissimo distacco ma dobbiamo guardare partita dopo partita».

PROSSIMA SFIDA – Il tecnico nerazzurro pensa solo alla prossima sfida di campionato e non va oltre: «Sarà una partita molto impegnativa. Abbiamo affrontato la gara di andata , andrei passo per passo, prima c’è la partita contro lo Spezia che cercheremo di fare nel migliore dei modi».