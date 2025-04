Inzaghi conferma: «Thuram dall’inizio. Inter, difficoltà fanno parte del percorso!»

si è espresso nel pre-partita di Barcellona-Inter, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha così parlato a Prime Video prima del fischio d’inizio di Barcellona-Inter: «Thuram ci sarà dall’inizio, stamattina abbiamo fatto il risveglio muscolare e lui ha avuto le giuste sensazioni. C’è mancato tanto nelle ultime partite, ma non credo che sia un solo giocatore a cambiare una squadra. Per vincere serve tutto: abbiamo vinto a Monaco, dove non vinceva nessuno da tre anni, noi cercheremo di fare il massimo anche stasera. L’ultima settimana non c’è piaciuta, ma fa parte del percorso di ogni squadra».