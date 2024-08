Inzaghi: «Condizione Inter? Manca qualcosa! Buone sensazioni»

Inzaghi si esprime al termine di Inter-Lecce. L’allenatore, a seguito della seconda giornata di Serie A, valuta quanto avvenuto al Meazza su Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi sulla vittoria per 2-0 in Inter-Lecce: «I tre punti? Erano importantissimi. Ero abbastanza tranquillo perché la squadra ha fatto un’ottima settimana. A Genova eravamo mancati sull’episodio finale, però avevo buone sensazioni perché la squadra aveva fatto un’ottima gara anche a Genova. Trovavamo un avversario che sapeva giocare bene, non bisognava perdere le distanze e i ragazzi sono stati molto bravi. Siamo stati bravi: abbiamo fatto la prima mezz’ora secondo me molto buona, poi nell’ultimo quarto d’ora abbiamo sbagliato un paio di palle e contropiedi ma siamo stati bravi a reagire. Nel secondo tempo siamo riusciti a gestire».

Inzaghi promuove la nuova coppia dell’Inter, Taremi-Thuram

LA PRIMA – Inzaghi su Mehdi Taremi e Marcus Thuram: «Non avevano ancora giocato neanche in amichevole, però sono molto contento degli attaccanti e di Marko Arnautovic come è entrato. Taremi è sempre stato al servizio della squadra e ha lavorato molto bene, deve continuare così. È un ragazzo con tantissimi gol e tantissima esperienza internazionale, l’abbiamo voluto e si sta mettendo a disposizione nel migliore dei modi. Buoni segnali? Sì. Siamo stati una settimana a leccarci le ferite per Genova, perché al 95′ mancava un minuto alla fine e dovevamo portarla a casa. Penso che l’avremmo anche meritato, però abbiamo trovato una squadra ottima che non ha mollato fino alla fine. In questi quattro-cinque giorni abbiamo parlato tanto e si è visto. Quanto manca per la condizione ottimale? Senz’altro ci manca ancora chiaramente qualche partita, perché il calcio d’agosto è difficile per le temperature e le condizioni da trovare. Quest’anno ancora di più, coi giocatori in ritardo scaglionati. Ho visto grandissima disponibilità dei ragazzi, è la cosa che più conta».