Inzaghi: «Con lo Spezia partita tosta. Vogliamo dar seguito alle vittorie!»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Spezia-Inter, sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A

TOSTA – Queste le parole di Simone Inzaghi: «Io penso che sarà una partita tosta. Lo Spezia in casa sta facendo molto bene, noi dovremo essere bravi come nelle ultime sapendo che ci saranno delle difficoltà. Scelte in avanti? Io penso che hanno fatto bene nell’ultima partita, ma giocando ogni tre giorni dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche. Oggi lo Spezia, fra tre giorni il Milan, poi avremo la Roma. Dovremo essere bravi. Le vittorie? Ne avevamo bisogno, prima abbiamo creato tanto senza concretizzare. Adesso noi dobbiamo dar seguito alle ultime due vittorie, sapendo che sarà una partita difficile da affrontare».