Inzaghi: «Complimenti ai ragazzi, grande partita. Napoli? L’affronteremo…»

Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della gara di questa sera tra Inter e Roma. Contento della prestazione, poi una postilla sul Napoli

SEMIFINALE − Inzaghi contento dell’Inter: «Penso che siano stati molto bravi i ragazzi, non era semplice perché abbiamo trovato una squadra di valore. Volevamo la semifinale che ci andrà a farci fare altre due partite, sono contento. Penso che si sono incanalate tante partite in successione, sono tutte da affrontare nel migliore dei modi. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Napoli? Da affrontare come facciamo dalla fine di agosto, dobbiamo tenere il campo nel migliore dei modi. E’ una seria candidata».