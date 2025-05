Inzaghi non dimentica: «Complimenti Inter per il percorso! Futuro? Non ne parlo ora»

Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita di PSG-Inter, finale di Champions League vinta 5-0 dai transalpini. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così espresso a Sky Sport al termine di PSG-Inter: «Questa sconfitta non toglie nulla, sono orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi in questo percorso. Il PSG ha meritato di vincere la Champions League, probabilmente è più forte e bravo di noi. Questa brutta sconfitta, che ci dà tantissima amarezza, non cancella quello che abbiamo fatto e il percorso dell’Inter. Io per primo dovevo fare meglio, ma non dimenticherei la stagione dei miei ragazzi. C’è delusione e arrabbiatura per la gara di stasera, ma vanno fatti i complimenti ai calciatori per il percorso svolto sinora».

Inzaghi sul suo futuro e sui cambi in PSG-Inter

LO SCENARIO – Inzaghi ha poi proseguito: «Futuro? Vedremo nei prossimi giorni con la società. Adesso, dopo la seconda finale persa in tre anni, c’è troppa amarezza per parlarne. Ci sarà tempo per parlarne con la società, sempre molto presente con noi».

I CAMBI – Inzaghi ha così concluso: «Abbiamo provato a cambiare qualcosa, ma loro arrivavano sempre primi sulle seconde palle. Una volta preso gol, abbiamo allungato le distanze e purtroppo è venuto questo risultato largo. Abbiamo concesso dei gol che non avevamo mai subìto in questo percorso. Frattesi avrebbe forse meritato uno spezzone nel finale, ma ho provato a inserire Zalewski. Poi ho dovuto fare due cambi, a causa dell’infortunio di Bisseck e Calhanoglu. Sul 3-0, alla fine, ho deciso di non farlo entrare, anche se l’avrebbe meritato per il lavoro fatto».