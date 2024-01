Inzaghi: «Complimenti da dividere! Per noi finale con cosa nuova»

Quinta affermazione in Supercoppa Italiana per Inzaghi, che diventa oggi l’allenatore più vincente nella storia del trofeo. Dopo aver alzato la coppa, l’allenatore parla anche a Inter TV.

LA GIOIA – Simone Inzaghi è contentissimo: «I ragazzi sono stati bravissimi. Innanzitutto farei un plauso al Napoli, hanno lottato fino al 96′ come dei leoni. Era una cosa nuova per noi giocare una finale due giorni e mezzo dopo una semifinale, ma siamo stati bravi. I complimenti? Devo condividerli coi miei ragazzi, che sono stati esemplari, con la mia società che nelle difficoltà ha sempre lavorato per il bene dell’Inter. E infine per questi meravigliosi tifosi, che hanno affrontato questo viaggio e non sono mancati neanche in Arabia Saudita. I subentrati sono entrati molto bene, Alexis Sanchez e Marko Arnautovic ci hanno dato una grande mano. Anche Davide Frattesi, Carlos Augusto e Yann Bisseck alla fine. Chiaramente ogni partita fa storia a sé, abbiamo cambiato e trovato grossi benefici ma in una partita dove non avevamo grandissime energie abbiamo concesso un tiro a Yann Sommer e poco più. C’era un trofeo da alzare, ai ragazzi avevo chiesto qualcosina in più e sono stati bravissimi a darlo fino alla fine».