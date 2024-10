Inzaghi: «Commessi errori in Inter-Juventus. Quattro gol su quattro tiri subiti»

Inzaghi è tornato a parlare di Inter-Juventus, partita spettacolare dal punto di vista dei gol (8), meno dal punto di vista della gestione della palla e delle occasioni. Il tecnico nerazzurro a Rai Radio 1 è molto autocritico riguardo gli errori.

TANTI ERRORI – Simone Inzaghi si complimenta con la squadra per quanto di buono visto in Inter-Juventus, ma poi si sofferma soprattutto sugli errori commessi: «Ci lamentiamo quando le partite non creano emozioni, questa lo è stata. Ma c’è stato anche qualche errore. Però i ragazzi hanno fatto anche una grande gara perché non è semplice segnare quattro gol in una partita, a una squadra come la Juventus. Purtroppo abbiamo commesso degli errori in fase difensiva perché puoi concedere quattro tiri alla Juventus, però non puoi prendere quattro gol. Siamo tutti influenzati dal risultato, ma per quello che abbiamo visto in campo il risultato doveva essere diverso».

Campionato equilibrato, ma una viaggia più “spensierata”

PRIMI IN CLASSIFICA – Inzaghi ammette le difficoltà, ma in campionato solo una viaggia a ritmi alti ed è il Napoli senza impegni europei: «È un campionato aperto dove in questo momento c’è il Napoli che sta andando meglio delle altre. Le altre stanno cercando di fare la propria marcia con delle difficoltà. Si gioca ogni tre giorni, dobbiamo essere bravi a ritrovare energie fisiche e mentali».