Inzaghi: «Classifica UCL sistemata! Ora Milan-Inter da preparare al meglio»

Inzaghi ripeterebbe volentieri il risultato di Sheriff-Inter in Milan-Inter di domenica. L’allenatore nerazzurro, intervistato da Sport Mediaset dopo l’impegno in Champions League, fa il punto della situazione

EUROPA – La vittoria contro lo Sheriff Tiraspol permette a Simone Inzaghi di sorridere: «Diciamo che abbiamo sistemato la classifica. Adesso il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo fare le ultime due partite (in casa contro lo Shakhtar Donetsk e in trasferta contro il Real Madrid, ndr) con molta molta attenzione».

ITALIA – Archiviata la Champions League, Inzaghi ha già la testa al Derby di Milano in Serie A: «Sappiamo che partita ci aspetta. Una partita molto sentita dai nostri tifosi e dalla nostra società. Dovremo essere bravi in questi tre giorni e mezzo a prepararla nel migliore dei modi». Queste le parole di Inzaghi in vista di Milan-Inter di domenica sera.