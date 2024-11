Inzaghi: «Classifica? Importante tenere porta inviolata! 5 stanchi»

Inzaghi è intervenuto a caldo dopo il triplice fischio di Inter-Arsenal, partita della quarta giornata di Champions League che si è giocata a San Siro ed è stata vinta dai nerazzurri 1-0 (Calhanoglu dagli undici metri). Ecco le sue dichiarazioni a fine match, affidate a Prime Video

TUTTI TITOLARI – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Inter-Arsenal: «Rotazioni? Sono risposte importanti, quando si parla di 23 titolati non lo si dice tanto per, ce n’è bisogno. Siamo alla sesta partita in 20 giorni, abbiamo giocato ogni 72 ore e non è semplice. Oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima e con ritmi elevatissimi, avevo bisogno di cambiare e ho avuto buone risposte. Ci godiamo la serata ma da domani sappiamo che sarà la settima partita in poco tempo e vedremo di recuperare al meglio».

Inter, Inzaghi motiva le rotazioni e si gode la classifica in Champions League

STANCHEZZA – Inzaghi specifica le motivazioni che lo hanno portato a cambiare: «Se è solo turnover o anche scelta tecnica? Chiaramente in questo ciclo di partite abbiamo avuto Calhanoglu, Acerbi e Zielinski con qualche problema. Quindi Mkhitaryan, Barella, Bastoni, Thuram hanno giocato molto e avevano bisogno di tirare il fiato. Avevo pensato dopo Empoli, poi con il Venezia è stata una partita dispendiosa e quindi ho scelto gli altri. Barella le ultime cinque le ha giocate tutte, anche lui aveva bisogno di tirare il fiato. Ho fatto dei cambi senza nessun problema come ho sempre fatto. Nelle ultime partite non ho potuto scegliere come avrei voluto per problemi legati anche alle Nazionali. Ci sono degli strumenti adesso che ti fanno capire quando un giocatore ha più bisogno di riposare».

DIFFERENZA RETI – Inzaghi in un certo senso svela come mai l’Inter in Europa risulta più solida rispetto al campionato: «Zero gol presi in Champions League? Una grande prova dato che abbiamo giocato contro Manchester City e Arsenal, è motivo di grande orgoglio ma dobbiamo continuare così. Potevo evitare quel giallo, ma c’era Darmian a terra e se fosse uscito avrebbero allungato il recupero, quindi sono andato fuori dall’area tecnica. Quinti in classifica? La classifica si deciderà anche per la differenza reti, quindi dobbiamo mantenere la nostra porta inviolata. Le prossime partite saranno molto impegnative».