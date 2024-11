Inzaghi: «Ci vorrà grandissima Inter con l’Arsenal! Solo uno fuori»

Domani alle ore 21 l’Inter se la vedrà con l’Arsenal alla quarta giornata di questa edizione di Champions League. Simone Inzaghi si è espresso a riguardo su InterTV.

PARTITA – Domani l’Inter di Simone Inzaghi giocherà la sua quarta giornata di UEFA Champions League contro l’Arsenal a San Siro. Alle ore 21 i nerazzurri dovranno affrontare uno degli ostacoli più difficili della competizione. I Gunners sono tra le squadre favorite alla vittoria finale in Europa, servirà una prova maiuscola per uscire con almeno un punto dal match. Il passato indica la via, perché a Manchester un’Inter quasi perfetta ha insidiato l’ultima Campione d’Europa prima del Real Madrid.

Inzaghi, le parole prima di Inter-Arsenal

LIVELLO – Inzaghi ha parlato così del match su InterTV: «City e Arsenal sono tra le otto le partite più impegnative. Sono tra le squadre migliori in Europa. L’Arsenal si è giocato il campionato inglese negli ultimi due anni insieme al City fino all’ultima giocata. Ci vorrà una grandissima Inter perché venga fuori un’ottima partita davanti ai nostri tifosi. Le rotazioni? Abbiamo ragionato partita dopo partita, siamo a 40 ore dal Venezia e oggi non abbiamo potuto fare tantissimo. C’era stanchezza, dobbiamo valutare lo stato di forma. Se non succede niente cercheremo di portarli tutti a domani sera alla partita, compresi Asllani, Calhanoglu e Acerbi. In questo momento rimane fuori solo Carlos Augusto»