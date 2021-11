Inzaghi: «A casa dello Sheriff gara difficile ma Inter deve dare continuità»

Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv, ha presentato la gara di domani tra Sheriff-Inter, valevole per la quarta giornata di Champions League

SHERIFF-INTER − Inzaghi presenta così il match di domani: «15 giorni fa abbiamo fatto grande gara davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che sarà una gara difficile in casa loro ma dobbiamo fare una partita da Inter e portare a casa i tre punti. In casa nostra, hanno giocato in ripartenza. Noi dobbiamo stare attenti nel costruire ma anche nel non scoprirci. Veniamo dalle ultime quattro partite con tre vittorie ed un pareggio, veniamo da un ottimo momento e vogliamo dare continuità alle due vittorie di fila con tanto di clean sheet».