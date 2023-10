Inzaghi: «Cambio Thuram? Aveva borsa del ghiaccio. Grande Inter»

Conferenza stampa per Inzaghi nel post partita di Inter-Benfica, dopo la vittoria per 1-0 grazie al fondamentale gol di Thuram al 62′. Le sue parole.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Benfica.

Una grande prova stasera.

Abbiamo fatto un secondo tempo di un’intensità incredibile. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo preparato questa partita molto bene in due giorni e mezzo. Il primo tempo è stato equilibrato, dove avevamo due-tre situazioni dove potevamo essere più lucidi e già in vantaggio. Nel secondo potevamo segnare in ogni azione. Non dimentichiamo che il Benfica ha vinto tutte tranne una in campionato, la Supercoppa e fatto i quarti nella scorsa stagione, ma oggi si è trovato davanti una grande Inter.

Qual è il motivo del cambio di Thuram? Oggi a livello di squadra grande intensità.

Per quanto riguarda il secondo tempo strepitoso. Abbiamo già visto questa Inter in campo, con questa intensità: siamo tornati da Salerno alle 4 di mattina, la domenica è stata di recupero e anche chi non ha giocato a Salerno ha potuto fare poco e niente. Abbiamo avuto ieri e stamattina per preparare la partita: complimenti ai ragazzi. Thuram si è avvicinato e mi ha detto che aveva il polpaccio indolenzito, adesso ho visto che aveva il ghiaccio sopra. I dottori sono tranquilli, ma in questi casi bisogna aspettare ventiquattro ore.

Stasera prima a San Siro di Pavard, che aveva sempre giocato in trasferta. In cosa può ancora migliorare?



Chiaramente è un giocatore di cui conosciamo tutti le qualità. Quando è uscito il nome di Benjamin con Marotta, Baccin e Ausilio ero entusiasta, ho detto che era un giocatore strepitoso. Loro lo seguivano già da gennaio scorso, è arrivato e si è inserito benissimo. Non ha bisogno di presentazioni, la cosa che mi è piaciuta di più è come si è inserito: ha trovato Thuram francese come lui e Mkhitaryan che parla francese, lo hanno aiutato a inserirsi al meglio.

Inzaghi, come valuta la situazione del girone del Benfica?

Per quanto riguarda il gruppo il Benfica non ha bisogno di presentazioni, è una grandissima squadra con grandissimi campioni. Quando è uscita la Real Sociedad in quarta fascia sapevo che sarebbe stato un gruppo equilibratissimo, perché il Benfica in questo momento è ultimo in classifica e chiaramente non finirà il girone a zero punti. Si deciderà nelle ultime partite, è molto equilibrato.

Risultato striminzito?

Assolutamente, anche perché in Champions League può contare lo scontro diretto o lo scarto di gol. Vedendo la partita della squadra un pizzico di rammarico c’è, però grandissima intensità. Ho fatto vedere le due rimesse a fine primo tempo, sulla prima è una disattenzione incredibile e sulla seconda la palla ha battuto sul tabellone pubblicitario: lì bravo Mkhitaryan a capire, intelligente com’è, e aiutarci nella situazione.

L’Inter ha superato delle grosse difficoltà.

Giocando tantissimo sapevamo di dover preparare una partita non semplice come questa contro il Benfica. Ci aspettavamo determinate cose, ne abbiamo trovate altre ma grandissima disponibilità da parte dei ragazzi. Ci aspettavamo il centravanti fisico, Musa o Cabral, invece abbiamo trovato Rafa Silva, Di Maria e Neres di grande qualità. Però i ragazzi hanno coperto bene il campo e strameritato la vittoria col Benfica, che l’anno scorso ha vinto il campionato portoghese ed è uscito ai quarti di Champions League contro una grande Inter.