Inzaghi: «Cambio modulo Inter? Vedremo! Sommer recuperato ma…»

Come Stefan De Vrij, anche Simone Inzaghi racconta le proprie sensazioni alla vigilia di Feyenoord-Inter. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

L’EMERGENZA – Simone Inzaghi, poco prima di intervenire in conferenza stampa, viene intercettato da Sky Sport. Così l’allenatore nerazzurro analizza la gara di Champions League di domani sera: «L’Inter sta bene, sappiamo che è un momento in cui siamo chiaramente in emergenza, soprattutto per quanto riguarda un settore del campo. Però abbiamo lavorato tanto per arrivare a questi ottavi di finale, sappiamo che è un momento cruciale della nostra stagione. Manca ancora qualche partita prima della sosta ma già da domani ci faremo trovare pronti».

Inzaghi introduce Feyenoord-Inter alla vigilia

L’AVVERSARIO – Simone Inzaghi continua: «Sappiamo che poi ci sarà un ritorno la prossima settimana a San Siro ma domani dobbiamo fare una partita importante in uno stadio molto caldo che li trascina. Adesso il Feyenoord ha cambiato allenatore, nell’ultima partita c’era già Van Persie. Sappiamo che è una squadra che ha fatto ottimi risultati in questa Champions League, vincendo contro il Bayern Monaco e col Milan. Abbiamo visto anche la trasferta di Manchester, in cui è riuscita a fare 3-3. Ha giocatori di qualità quindi ci vorrà grandissima attenzione».

LE SCELTE – Simone Inzaghi termina: «Bastoni ci darà una mano. Vedremo per il cambio modulo. Una squadra può anche costruire coi propri principi di gioco sia quando sia ha la palla che quando ce l’hanno gli altri. Si possono fare uscite diverse perchè chiaramente con la difesa a cinque, quando esce un quinto di destra la difesa praticamente è a quattro. Sommer titolare? No, ha fatto un grandissimo lavoro ed è già pienamente disponibile ma domani penso che giocherà Josep Martinez».