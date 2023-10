Inzaghi: «I cambi li avevo pensati alla vigilia! Piaciuto Barella»

Inzaghi ha vinto 0-3 in Torino-Inter, la partita che ha visto la sua squadra superare la negatività dal pari col Bologna. L’allenatore ha tenuto la consueta conferenza stampa nel post gara.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Torino-Inter.

Quando Thuram è arrivato si era detto che gli serviva un mesetto, e all’inizio aveva delle difficoltà. Adesso sembra che sia in Italia da tre anni: era l’inizio che ci si aspettava?

Inizialmente pensavo che ci mettesse più tempo, poi vedendo come si allenava dal 13 luglio avevo sensazioni positive. È un ragazzo che vuole migliorarsi, cerca di capire in ogni allenamento e in ogni situazione. Non dimentichiamo che era un giocatore che giocava sull’esterno, l’anno scorso è la prima volta che ha giocato come punta. Sono soddisfatto di lui come del resto della squadra.

I cambi hanno dato una marcia in più.

Non ci sono stati cambi di posizione. È normale che sapendo di incontrare una squadra come il Torino dovevamo muoverci coi tempi giusti, non sempre ma in determinati momenti. Sono stati bravi come tutta la squadra, negli ultimi venticinque minuti del primo tempo avevamo perso un po’ di distanze e intensità subendo qualche cross e un colpo di testa. Ma i ragazzi sono stati bravi e abbiamo disputato un grande secondo tempo. I cambi sono stati importanti, nelle partite ci sono i primi sessanta minuti poi l’ultima mezz’ora e il recupero. Cerco sempre di usarli tutti, li avevo pensati già alla vigilia poi ci sono altre situazioni. Penso che siano entrati bene tutti.

Inzaghi, cos’è successo con Barella? È stata una settimana complicata e c’è stato un momento di tensione dove non c’entrava nulla.

A me Barella stasera è piaciuto. Probabilmente è stato condizionato dall’ammonizione, che peraltro non meritava. Altrimenti non sarebbe uscito. È tornato bene, senza quel cartellino sullo 0-0 col Torino che mette grandissima intensità l’avrei tenuto. In questi giorni ha lavorato molto bene.

Inter più dipendente dai suoi attaccanti o da Mkhitaryan?

Mkhitaryan è un giocatore importantissimo, che stasera ha fatto un ottimo secondo tempo. Nel primo ha fatto quello che doveva fare in fase di possesso e non possesso, è un giocatore molto importante e deve continuare così, come i suoi compagni.