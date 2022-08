Inzaghi: «Cambi? Ogni volta devo scegliere! Vogliamo soddisfazioni»

Inzaghi si è fermato a parlare anche con Inter TV al termine della partita contro lo Spezia. L’allenatore ha dato il suo giudizio sull’anticipo serale della seconda giornata di Serie A, prima casalinga.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi valuta Inter-Spezia: «Abbiamo fatto una partita seria, organizzata, contro un avversario in salute che stava bene. Ci godiamo questo successo e cercheremo di preparare al meglio la partita di venerdì con la Lazio. I gol degli attaccanti? Chiaramente devono giocare sempre tre di loro. I ragazzi stasera sono stati sempre bravissimi, prima Lautaro Martinez e Romelu Lukaku poi Edin Dzeko e Joaquin Correa quando sono entrati. Sono molto soddisfatto, poi di volta in volta chiaramente dovrò scegliere l’undici migliore per iniziare e cercherò di farlo nel migliore dei modi. Il pubblico? Bellissimo, forse per quello i primi venti minuti eravamo leggermente contratti. Sentivamo il ritorno a San Siro, l’atmosfera già dall’arrivo allo stadio era bellissima. Volevamo regalare loro una grande vittoria e questo è importante, perché vogliamo dare soddisfazioni».