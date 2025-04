Inzaghi: «Cambi? Bisogna rispettare la natura! Cagliari sfida insidiosa»

Inzaghi è stato intercettato a San Siro dove tra pochissimo, alle ore 18, andrà in scena Inter-Cagliari, partita della trentaduesima giornata di campionato. Ecco quanto detto a DAZN prima dell’ingresso in campo

AGGREDIRE – Simone Inzaghi ha parlato così prima di Inter-Cagliari: «Sto bene dai, ho un gruppo di ragazzi che lavora molto bene e cerca di portare in alto il nome dell’Inter. E dobbiamo continuare così da qui alla fine, sappiamo che è difficile ma c’è tanta fiducia. Veniamo dalla partita di martedì intensa, che ci ha dato grande soddisfazione ed è solo il primo round in Champions League. Ora il nostro focus è sul Cagliari, una partita insidiosa, contro una squadra organizzata che sa benissimo quello che deve fare. Dobbiamo essere bravi ad aggredire subito la partita. Abbiamo fatto solo l’allenamento di ieri, ho visto i giocatori che avevano recuperato abbastanza bene sia mentalmente che fisicamente. Poi ho dovuto fare delle scelte, Bastoni, Acerbi, Thuram, Mkhitaryan sono quelli che hanno giocato di più nelle ultime partite perché abbiamo avuto tanti impegni con poche scelte. Ho cercato di non stravolgere, ma c’è grande fiducia in tutti. Bisogna cercare di capire, parlare con loro, chiaramente sapendo che tutti vorrebbero giocare sempre ma c’è da rispettare anche la natura».